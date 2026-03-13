У Києві двох блогерів притягнули до відповідальності за відео в поліцейській формі

Фото: Національна поліція

Правоохоронці Києві притягнули до адміністративної відповідальності двох блогерів, які знімали жартівливе відео, видаючи себе за поліцейських

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

На оприлюдненому в соцмережах ролику псевдоправоохоронці "затримують" молодика за провокативне порушення.

Поліцейські спільно з аналітиками кримінального аналізу встановили осіб, які знімали відео: чоловіки віком від 24 до 26 років. Вони пояснили, що відео було створене виключно для гумористичного контенту та переглядів.

Дільничні офіцери поліції провели з учасниками відео профілактичну бесіду, а на чоловіків склали адміністративні матеріали за ст. 184-3 КУпАП – незаконне використання найменування та ознак належності до Національної поліції України.

Нагадаємо, станом на осінь 2025 року в Києві правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності більше десяти блогерів, які знімали провокаційний контент у соцмережах, використовуючи поліцейську форму.