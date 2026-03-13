Ілюстративне фото: Reuters

Станом на ранок 13 березня через ворожі удари по енергетичній інфраструктурі України зафіксовано нові знеструмлення у Сумській, Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях

Про це повідомило НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

"Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання усіх споживачів", – йдеться у повідомленні.

У компанії також попередили, що через наслідки попередніх масованих атак у п'ятницю у всіх регіонах України прогнозується:

з 17:00 до 23:00 – застосування графіків обмеження потужності (ГОП) для промислових споживачів;

з 17:00 до 22:00 – погодинні відключення (ГПВ) для всіх категорій споживачів.

"Час і тривалість можливих відключень за вашою адресою дізнавайтеся на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – додали в "Укренерго".

Також енергетики звернулися до споживачів із проханням перенести активне енергоспоживання на години найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 16:00.

Нагадаємо, в ніч на 13 березня ворог атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", а також 126 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання балістичної ракети та 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на пʼяти локаціях.