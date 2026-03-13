10:29  13 березня
На Полтавщині автівка перекинулась на дах: водій загинув
09:04  13 березня
На Львівщині через підпал сухої трави повністю згорів будинок
00:50  13 березня
Інфляція в Україні прискорилась: що стало дорожче, а що подешевшало
13 березня 2026, 11:09

Ворог атакував енергетику: є знеструмлення в шести областях

13 березня 2026, 11:09
Ілюстративне фото: Reuters
Станом на ранок 13 березня через ворожі удари по енергетичній інфраструктурі України зафіксовано нові знеструмлення у Сумській, Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях

Про це повідомило НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

"Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання усіх споживачів", – йдеться у повідомленні.

У компанії також попередили, що через наслідки попередніх масованих атак у п'ятницю у всіх регіонах України прогнозується:

  • з 17:00 до 23:00 – застосування графіків обмеження потужності (ГОП) для промислових споживачів;
  • з 17:00 до 22:00 – погодинні відключення (ГПВ) для всіх категорій споживачів.

"Час і тривалість можливих відключень за вашою адресою дізнавайтеся на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – додали в "Укренерго".

Також енергетики звернулися до споживачів із проханням перенести активне енергоспоживання на години найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 16:00.

Нагадаємо, в ніч на 13 березня ворог атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", а також 126 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання балістичної ракети та 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на пʼяти локаціях.

На Одещині ворожі БпЛА атакували порт: постраждав продуктовий склад
13 березня 2026, 09:59
Росіяни вночі атакували будівлю бібліотеки на Чернігівщині
13 березня 2026, 08:56
Наслідки обстрілів на Сумщині: пошкоджені тепловози, будинки та ферма, є жертви
13 березня 2026, 08:33
У Луцьку зафіксували температурний рекорд
13 березня 2026, 11:30
Підтримка ЗСУ: ГО "Захист держави" та профспілки Полтавщини об'єднали зусилля
13 березня 2026, 11:25
Підробляли документи, щоб рубати здорові дерева: на Житомирщині оголосили підозру посадовцям лісгоспу
13 березня 2026, 10:57
На Дніпропетровщині стався вибух у п’ятиповерхівці: є постраждалі
13 березня 2026, 10:48
У Києві двох блогерів притягнули до відповідальності за відео в поліцейській формі
13 березня 2026, 10:36
На Полтавщині автівка перекинулась на дах: водій загинув
13 березня 2026, 10:29
Українські війська просунулися на заході Запорізької області – ISW
13 березня 2026, 10:24
Росіяни вдарили по транспортній інфраструктурі у Миколаєві
13 березня 2026, 10:06
На Вінниччині пройшла відкрита розмова щодо ролі жінки в державі
13 березня 2026, 10:00
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
