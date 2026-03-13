Підтримка ЗСУ: ГО "Захист держави" та профспілки Полтавщини об'єднали зусилля

Фото: ГО "Захист держави"

На Полтавщині громадські організації та профспілки об'єднують зусилля, щоб підтримувати українських військових і допомагати ветеранам у реабілітації та поверненні до мирного життя

Про це повідомила пресслужба ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Зазначається, що керівник Полтавського обласного осередку Петро Ворона взяв участь у обласній звітно-виборній конференції профспілок.

У межах заходу відбулася робоча зустріч із головою Федерації профспілок України Сергієм Бизовим, під час якої обговорили подальшу співпрацю та реалізацію спільних ініціатив на підтримку українських військових і ветеранів.

"Сьогодні надзвичайно важливо, коли громадські організації та профспілковий рух об’єднують зусилля заради підтримки наших захисників. Це не просто партнерство – це спільна відповідальність за тих, хто боронить Україну", – зазначив Петро Ворона.

Також він взяв участь у роботі Обласної ради профспілок, привітав голову організації Ірину Богуш із переобранням та подякував за плідну співпрацю в межах підписаного меморандуму.

Обласна рада профспілок, як і ГО "Захист держави", активно підтримує українських захисників. За період повномасштабної війни профспілки Полтавщини перерахували близько 10 млн грн на потреби ЗСУ, а також активно підтримують ветеранів через реабілітаційні заходи та освітні програми.

Співпраця між ГО "Захист держави" та профспілковим рухом демонструє, наскільки важливим є об’єднання громадських організацій та активної спільноти задля зміцнення обороноздатності країни та підтримки українських захисників.

