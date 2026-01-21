13:28  21 января
В Кировоградской области легковушка столкнулась с грузовиком: погибли два человека
13:08  21 января
Сильные морозы отступают, но ожидаются снегопады: какая будет погода 22 января
10:36  21 января
В Киеве двое слесарей аварийных бригад умерли из-за нагрузки – нардеп
UA | RU
UA | RU
21 января 2026, 15:22

Новый глава ГУР на передовой: Иващенко посетил Запорожский фронт

21 января 2026, 15:22
Читайте також українською мовою
Фото: ГУР
Читайте також
українською мовою

Новый глава ГУР МО Украины генерал-лейтенант Олег Иващенко совершил рабочую поездку на Запорожский фронт

Об этом сообщила пресс-служба ГУР, передает RegioNews.

Отмечается, что во время поездки Иващенко провел совместное совещание с командующим группировкой войск и командирами соответствующих воинских частей.

В ходе встречи обсудили актуальное положение на поле боя, планы и намерения противника, а также определили пути углубления взаимодействия и координации всех составляющих сил обороны Украины, в частности по усилению всех видов разведки.

В военной разведке добавили, что во время совещания было уделено внимание:

  • увеличению поставок новейших технических средств разведки;
  • подготовке разведчиков в соответствии с требованиями современной войны.

Иващенко заслушал доклады командиров воинских частей ГУР МО Украины, вовлеченных в боевые действия на Запорожском фронте.

Также в ходе визита глава ГУР встретился с руководством Запорожской областной военной администрации, где обсудили приоритеты дальнейшего взаимодействия для укрепления украинских защитников и эффективного отпора российским захватчикам.

Напомним, 2 января Владимир Зеленский сообщил, что новым руководителем Главного управления разведки стал Олег Иващенко.

В этот же день глава государства предложил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. В свою очередь Буданов подтвердил, что принял предложение главы государства.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война фронт ГУР Олег Иващенко рабочая поездка Запорожская область разведчики
Воронки, разбитые кровли и ангары: россияне ударили по домам и предприятиям в Запорожье
21 января 2026, 11:55
РФ атаковала Украину почти сотней БПЛА и ракетой "Искандер": есть попадания на 11 локациях
21 января 2026, 08:56
ВСУ ликвидировали за сутки почти 1200 оккупантов и 70 вражеских артсистем
21 января 2026, 07:31
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
На оккупированном Запорожье женщина после покупки квартиры ограбила пенсионера
21 января 2026, 15:55
Трагически погиб эксглава Укрэнерго
21 января 2026, 15:39
Во Львове мужчина ножом убил свою соседку
21 января 2026, 15:35
Во Львовской области пограничники сдали почти 50 литров крови
21 января 2026, 15:31
Ярослав Железняк: СБУ не отреагировала на запрос о солнечных станциях Шурмы
21 января 2026, 15:01
В Киеве будут судить дельца за организацию побега мужчин в Румынию за $20 тысяч
21 января 2026, 14:55
В Украине проверят бронирование энергетиков и коммунальщиков
21 января 2026, 14:47
На Тернопольщине микроавтобус врезался в грузовик: пострадал 19-летний юноша
21 января 2026, 14:46
В Ровенской области горел грузовик с селитрой: пожар быстро ликвидировали
21 января 2026, 14:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »