Новый глава ГУР на передовой: Иващенко посетил Запорожский фронт

Об этом сообщила пресс-служба ГУР, передает RegioNews.

Отмечается, что во время поездки Иващенко провел совместное совещание с командующим группировкой войск и командирами соответствующих воинских частей.

В ходе встречи обсудили актуальное положение на поле боя, планы и намерения противника, а также определили пути углубления взаимодействия и координации всех составляющих сил обороны Украины, в частности по усилению всех видов разведки.

В военной разведке добавили, что во время совещания было уделено внимание:

увеличению поставок новейших технических средств разведки;

подготовке разведчиков в соответствии с требованиями современной войны.

Иващенко заслушал доклады командиров воинских частей ГУР МО Украины, вовлеченных в боевые действия на Запорожском фронте.

Также в ходе визита глава ГУР встретился с руководством Запорожской областной военной администрации, где обсудили приоритеты дальнейшего взаимодействия для укрепления украинских защитников и эффективного отпора российским захватчикам.

Напомним, 2 января Владимир Зеленский сообщил, что новым руководителем Главного управления разведки стал Олег Иващенко.

В этот же день глава государства предложил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. В свою очередь Буданов подтвердил, что принял предложение главы государства.