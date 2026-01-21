Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 21 січня РФ атакувала Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М" та 97 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 84 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовані влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на одній локації.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, в ніч на 21 січня російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Пошкоджені 9 приватних і 5 багатоквартирних будинків.