Фото: ДСНС

Подія сталася вранці 12 березня у місті Вільногірськ Кам’янського району. Вибух пролунав у п’ятиповерхівці на вулиці Захисників України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

У квартирі на другому поверсі стався вибух, а у квартирі на третьому поверсі виникло займання на площі 8 кв.м. Частково пошкоджено перекриття між другим та третім поверхами, зруйновані міжкімнатні перегородки в квартирі.

Рятувальники деблокували та евакуювали трьох людей, зокрема дитину. Одну жінку госпіталізували та ще одна звернулась до лікарів самостійно.

Аварійно рятувальні роботи тривають.

