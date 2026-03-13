На Полтавщині автівка перекинулась на дах: водій загинув
ДТП сталася 12 березня близько 23:30 на вулиці Центральній у селі Пузикове Кременчуцького району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Автомобіль Chery Amulet на заокругленні виїхав з дороги та перекинувся.
Від отриманих травм 37-річний водій авто загинув на місці.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Обставини та причини аварії встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, на Вінниччині засудили водія вантажівки DAF, який скоїв ДТП із шістьма загиблими. Чоловіку призначили 10 років позбавлення волі.
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
У Луцьку зафіксували температурний рекорд
13 березня 2026, 11:30Підтримка ЗСУ: ГО "Захист держави" та профспілки Полтавщини об'єднали зусилля
13 березня 2026, 11:25Ворог атакував енергетику: є знеструмлення в шести областях
13 березня 2026, 11:09Підробляли документи, щоб рубати здорові дерева: на Житомирщині оголосили підозру посадовцям лісгоспу
13 березня 2026, 10:57На Дніпропетровщині стався вибух у п’ятиповерхівці: є постраждалі
13 березня 2026, 10:48У Києві двох блогерів притягнули до відповідальності за відео в поліцейській формі
13 березня 2026, 10:36Українські війська просунулися на заході Запорізької області – ISW
13 березня 2026, 10:24Росіяни вдарили по транспортній інфраструктурі у Миколаєві
13 березня 2026, 10:06На Вінниччині пройшла відкрита розмова щодо ролі жінки в державі
13 березня 2026, 10:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі блоги »