20 січня 2026, 16:11

Тіна Кароль вибачилася за пісню про відсутність світла та тепла в Україні

20 січня 2026, 16:11
Фото: Іnstagram/Тіна Кароль
Тіна Кароль пояснила причини своєї пісні та вибачилася перед тими, кого вона могла образити

Про це у своєму відеозверненні повідомила співачка Тіна Кароль, передає RegioNews.

Українська співачка Тіна Кароль оприлюднила відеозвернення, в якому вибачилася за свою недавню пісню, що стосувалася відсутності тепла та світла в країні, але водночас підкреслювала, що українці зберігають любов і здатні протистояти злу. Виконавиця зазначила, що її наміри були добрими, а композиція мала на меті підтримати людей у складний час.

Кароль пояснила, що не мала наміру створювати політичний меседж або виконувати чиїсь замовлення. Вона наголосила: пісня не була "наказом чи методичкою від влади", а її творчий вибір народився із бажання об’єднати слухачів і поділитися позитивними емоціями. Співачка додала, що і сама відчуває брак тепла та підтримки, і саме тому хотіла через музику передати щирі почуття.

Відео викликало неоднозначну реакцію в мережі: деякі користувачі сприйняли його як пародію, а інші – як мем. У своєму зверненні Кароль попросила вибачення у всіх, кого зачепила пісня, і пояснила, що не мала наміру ображати когось. Вона також подякувала тим, хто зрозумів, що композиція не є причиною проблем чи кризових явищ у країні.

У підсумку співачка наголосила, що для неї важливий діалог із аудиторією та підтримка людей через творчість.

"Мене рятують позитивні думки, і я хотіла ними поділитися", – зазначила Тіна Кароль у своєму зверненні.

Раніше повідомлялося, українці активно обговорюють та висміюють у соцмережах нову пісню Тіни Кароль про проблеми енергозабезпечення з рядками "У нас немає світла, та в нас є тепло. У нас немає тепла, та в нас є добро", яка сприймається неоднозначно через різкий контраст між життєрадісним тоном та реальністю багатогодинних відключень.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль зізналась, чому насправді вона так і не вийшла заміж вдруге. За словами артистки, після смерті чоловіка вона залишилась сама з маленьким сином, і взагалі не думала про нові стосунки. Однак зараз вона вже готова відкрити своє серце.

