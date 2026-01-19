20:22  19 січня
Місто на Харківщині повністю залишилося без світла після російської атаки
У Львові оштрафували автосервіс за сексистську рекламу на маршрутці
У Тернополі виникла сутичка людей із працівниками ТЦК
19 січня 2026, 21:19

В Одеському ТЦК прокоментували відео із силовим затриманням чоловіка

19 січня 2026, 21:19
ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Одеському обласному ТЦК та СП відреагували на подію, що сталася 19 січня 2026 року в місті Одеса на вул. Софіївській за участі військовослужбовців, поліцейських та водія

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінку відомства.

Як зазначається, у зазначений час група оповіщення одного з районних ТЦК та СП діяла за викликом співробітників Національної поліції України з метою складання адміністративних матеріалів стосовно громадянина, який, за інформацією поліції, перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Усі дії здійснювалися в присутності представників Національної поліції.

Під час перевірки та з’ясування обставин громадянину було запропоновано надати військово-облікові документи та прослідувати для оформлення адміністративного протоколу і уточнення облікових даних. Громадянин від виконання законних вимог відмовився та чинив спротив.

"Фізичний вплив застосовувався виключно з метою припинення протиправних дій та забезпечення можливості оформлення адміністративних матеріалів. Інформація про "викрадення" особи або її доставлення "в невідомому напрямку" не відповідає дійсності. Інформація щодо умисного побиття, пошкодження транспортного засобу або перевищення повноважень потребує окремої перевірки", – повідомили в Одеському ТЦК.

За фактом події ініційовано службову перевірку.

Раніше ми повідомляли про те, що в Одесі невідомі особи у військовій формі побили водія та силоміць заштовхали в бус. Перед цим нападники пошкодили автомобіль потерпілого та нанесли йому тілесні ушкодження.

