20 січня 2026, 15:44

Жителі багатотисячного міста на Полтавщині протестували проти несправедливих знеструмлень і перекрили дорогу

фото: Кременчуцька газета
У вівторок, 20 січня, жителі Кременчука, які невдоволені нерівномірним розподілом графіків знеструмлення, вийшли на мирну акцію протесту

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Кременчуцьку газету.

Як зазначається, люди зібралися перед адмінбудівлею Кременчуцької філії "Полтаваобленерго". Учасниками акції стали в основному жінки, які приїхали з різних районів міста.

До протестувальників вийшов директор Кременчуцької філії енергокомпанії Ігор Петрусь. Він пояснив, що через пошкодження електромереж внаслідок обстрілів є проблеми з електропостачанням, а ще час відключень збільшився через похолодання.

"Стане тепліше і при відсутності нових обстрілів ворогом, графік знеструмлення покращиться – електрики буде більше", – зазначив посадовець.

Після спілкування з ним частина людей пішли перекривати рух транспорту по проспекту Свободи з вимогою зустрічі з мером.

Жителі Кременчука, якщо їх вимоги не будуть почуті, пообіцяли зібратися найближчим днями на наступну аналогічну акцію.

Нагадаємо, в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 20 січня. За даними відомства, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

