20 січня 2026, 13:40

У Харкові 80 юних боксерів змагалися на турнірі пам'яті Василя Бурмака

20 січня 2026, 13:40
Скриншот із відео
Харківський осередок громадської організації "Захист Держави" став співорганізатором першого турніру з боксу серед юнаків та дівчат, присвяченого пам'яті Заслуженого тренера України Василя Бурмака

Про це повідомили в громадській організації, передає RegioNews.

У змаганнях взяли участь 80 юних спортсменів віком від 9 до 13 років з Харкова, Полтави, Богодухова, Люботина та Мерефи.

Турнір об'єднав дітей не лише спортивною боротьбою, а й став важливою платформою для підтримки, розвитку та мотивації молоді у складний для країни час.

Для Харківського осередку ГО "Захист Держави" розвиток дитячого та юнацького спорту є частиною системної роботи з молоддю, спрямованої на формування характеру, витримки, поваги та віри у власні сили. Через такі ініціативи організація інвестує в здорове й сильне майбутнє громад та держави.

Нагадаємо, раніше ГО "Захист держави" повідомила, що в 2026 році сотні вчителів із Запорізької області ризикують залишитися без жодної фінансової підтримки через обставини, пов'язані з російською агресією.

