Темрява, холод і меми: українці висміяли новий хіт Тіни Кароль

Українці активно обговорюють та висміюють у соцмережах нову пісню Тіни Кароль. Композиція присвячена проблемам енергозабезпечення та побутовим незручностям, але робить акцент на єдності та "добрі"

Про це інформує RegioNews.

Фрагмент треку звучить так: "У нас немає світла, та в нас є тепло. У нас немає тепла, та в нас є добро."

На думку користувачів, життєрадісний тон пісні сильно дисонує з реальністю багатьох українських родин, що нині стикаються з багатогодинними відключеннями світла та опалення. Багато хто підкреслює, що реліз треку в такому контексті сприймається неоднозначно, навіть якщо меседж співачки має на меті підтримати людей.

Українці також активно реагують на пісню, створюючи відео у власних домівках – без світла, тепла та води, використовуючи рядки треку для іронічних підписів.

Дописувачі жартують:

"Світло в кімнаті довелось вимкнути, щоб кліп зняти"

"У нас немає світла, немає тепла, на чому гріти їжу – також нема. І в куртках навіть спимо, і в хаті +5…"

Інші коментують гостріше:

"У нас немає світла, бо депутати вкрали бабло. Підняли акциз, закрили кордон. Немає води, не можу змити в унітазі, але поки нас розважають такі "співуни", розумію, що це ще не все."

