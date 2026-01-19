11:50  19 січня
Темрява, холод і меми: українці висміяли новий хіт Тіни Кароль
19 січня 2026, 11:50

Темрява, холод і меми: українці висміяли новий хіт Тіни Кароль

19 січня 2026, 11:50
Фото: з відкритих джерел
Українці активно обговорюють та висміюють у соцмережах нову пісню Тіни Кароль. Композиція присвячена проблемам енергозабезпечення та побутовим незручностям, але робить акцент на єдності та "добрі"

Про це інформує RegioNews.

Фрагмент треку звучить так: "У нас немає світла, та в нас є тепло. У нас немає тепла, та в нас є добро."

На думку користувачів, життєрадісний тон пісні сильно дисонує з реальністю багатьох українських родин, що нині стикаються з багатогодинними відключеннями світла та опалення. Багато хто підкреслює, що реліз треку в такому контексті сприймається неоднозначно, навіть якщо меседж співачки має на меті підтримати людей.

Українці також активно реагують на пісню, створюючи відео у власних домівках – без світла, тепла та води, використовуючи рядки треку для іронічних підписів.

@anonymous.war0

🤣 Тіна Кароль: У нас немає світла, та в нас є тепло. У нас немає тепла, та в нас є добро". #anonymouswar0 #україна #рек #зима #світло

оригінальний звук - Tina Karol

Дописувачі жартують:

  • "Світло в кімнаті довелось вимкнути, щоб кліп зняти"
  • "У нас немає світла, немає тепла, на чому гріти їжу – також нема. І в куртках навіть спимо, і в хаті +5…"

Інші коментують гостріше:

"У нас немає світла, бо депутати вкрали бабло. Підняли акциз, закрили кордон. Немає води, не можу змити в унітазі, але поки нас розважають такі "співуни", розумію, що це ще не все."

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль зізналась, чому насправді вона так і не вийшла заміж вдруге. За словами артистки, після смерті чоловіка вона залишилась сама з маленьким сином, і взагалі не думала про нові стосунки. Однак зараз вона вже готова відкрити своє серце.

