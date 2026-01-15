Суд дозволив Дубінському вийти під заставу в 33 млн грн

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Народному депутату Олександру Дубінському, який звинувачується у державній зраді і перебуває під вартою, призначили заставу в розмірі 33 млн 280 тис. грн

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на рішення Шевченківського райсуду Києва.

"Нардепу Дубінському в справі про держзраду визначили альтернативу триманню під вартою – заставу в 33 млн 280 тис. гривень", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що восени 2023 року Дубінському повідомили про підозру в державній зраді та створенні, керівництві й участі у злочинній організації.

Рік тому Дубінського внесли в офіційний список українських корупціонерів. Підставою внесення до Реєстру стало рішення Київського апеляційного суду, який відмовив у задоволені скарги на рішення Печерського районного суду міста Києва.

Ще у березні минулого року Печерський районний суд Києва визнав народного депутата Олександра Дубінського винним у вчиненні корупційного адміністративного правопорушення.