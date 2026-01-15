21:26  15 січня
15 січня 2026, 22:06

Суд дозволив Дубінському вийти під заставу в 33 млн грн

15 січня 2026, 22:06
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Народному депутату Олександру Дубінському, який звинувачується у державній зраді і перебуває під вартою, призначили заставу в розмірі 33 млн 280 тис. грн

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на рішення Шевченківського райсуду Києва.

"Нардепу Дубінському в справі про держзраду визначили альтернативу триманню під вартою – заставу в 33 млн 280 тис. гривень", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що восени 2023 року Дубінському повідомили про підозру в державній зраді та створенні, керівництві й участі у злочинній організації.

Рік тому Дубінського внесли в офіційний список українських корупціонерів. Підставою внесення до Реєстру стало рішення Київського апеляційного суду, який відмовив у задоволені скарги на рішення Печерського районного суду міста Києва.

Ще у березні минулого року Печерський районний суд Києва визнав народного депутата Олександра Дубінського винним у вчиненні корупційного адміністративного правопорушення.

06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
07 серпня 2025
