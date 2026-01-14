ВАКС конфіскував три квартири у топчиновника

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи родини ексначальника Державної екологічної інспекції Карпатського округу та стягнув їх у дохід держави

Про це пише RegioNews із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Як зазначається, суд погодився з висновками прокурора САП, сформованими на основі матеріалів ДБР та НАЗК, щодо невідповідності вартості майна законним доходам посадовця та його оточення.

"Виявлення необґрунтованих активів та їхнє повернення державі залишається ключовим завданням нашої антикорупційної роботи", – повідомили у ДБР.

Працівники Бюро встановили, що в період перебування на посаді колишній чиновник набув чотири об’єкти нерухомості та два транспортні засоби, оформлені на членів родини та третіх осіб, при цьому законних фінансових можливостей для придбання цього майна не було.

