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14 січня 2025, 20:11

Дубінського внесли в офіційний список українських корупціонерів

14 січня 2025, 20:11
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фото: Суспільне
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Нацагентство з питань запобігання корупції внесло чинного народного депутата до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення - Реєстру корупціонерів

Про це пише пресслужба НАЗК, передає RegioNews.

Прізвища нардепа не вказують, але із матеріалів справи можна зрозуміти, що йдеться про Олександра Дубінського.

Підставою внесення до Реєстру стало рішення Київського апеляційного суду, який відмовив у задоволені скарги на рішення Печерського районного суду міста Києва.

Ще у березні минулого року Печерський районний суд Києва визнав народного депутата Олександра Дубінського винним у вчиненні корупційного адміністративного правопорушення.

Прокурор в суді довів, що народний обранець, будучи підозрюваним у кримінальному провадженні та діючи в умовах реального конфлікту інтересів, використав свої депутатські повноваження, надіславши звернення до Міністерства охорони здоров’я та ДБР, щоб отримати відомості, необхідні для реалізації своїх особистих інтересів, жодним чином не пов’язаних із його депутатською діяльністю.

Суд застосував до нардепа адміністративне стягнення у виді штрафу.

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