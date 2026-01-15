21:26  15 січня
Прикордонники зірвали спробу росіян прорвати кордон на Харківщині
17:45  15 січня
РФ атакувала балістикою один із найбільших портів України
14:35  15 січня
На Прикарпатті працівники ТЦК за гроші переправляли чоловіків у Румунію
UA | RU
UA | RU
15 січня 2026, 20:18

НАБУ проводить обшуки в помешканні відомого бізнесмена

15 січня 2026, 20:18
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Детективи проводять обшуки в помешканні бізнесмена Богдана Якимця, справу якого розслідував детектив Руслан Магамедрасулов із колегами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на джерела ZN.UA у правоохоронних органах.

Зазначається, що під час слідчих дій у нього вилучили телефони, які "за жодних обставин не мали потрапити до рук слідства", оскільки на цих пристроях міститься вкрай чутливе листування з людьми, які обіймають високі посади в державі.

За даними видання, Якимець вважається ключовою фігурою у неформальних комунікаціях між великим бізнесом, окремими чиновниками та правоохоронними органами. Саме Якимець є контактною особою між Ігорем Коломойським, який наразі перебуває в СІЗО СБУ, та керівництвом спецслужби.

Як відомо, один із детективів НАБУ, які розслідували справу Якимця, – Руслан Магомедрасулов – був пізніше затриманий СБУ за підозрою в держзраді.

Раніше ми повідомляли про те, що підозри у справі НАБУ і САП уже отримали кілька нардепів від "Слуги народу". За даними джерел "Української правди" та ZN.UA, йдеться, зокрема, про Євгена Пивоварова, Ігоря Негулевського, Ольгу Савченко та Юрія Кісєля, хоча в окремих повідомленнях фігурують три прізвища. Підозри стосуються статті 368 Кримінального кодексу України, а також не виключається застосування статей щодо участі у злочинній організації та надання неправомірної вигоди.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Магамедрасулов обшуки НАБУ НАБУ політика
Офіційно: Тимошенко вручили підозру – є записи розмов і відео обшуків
14 січня 2026, 11:10
Підкуп депутатів у Раді: НАБУ і САП провели обшуки в Арахамії – ЗМІ
14 січня 2026, 07:15
НАБУ та САП викрили керівника фракції ВР на підкупі – обшуки в "Батьківщині"
14 січня 2026, 06:50
Всі новини »
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Прикордонники зірвали спробу росіян прорвати кордон на Харківщині
15 січня 2026, 21:26
Гендиректор НАБУ розповів про зустріч із Єрмаком
15 січня 2026, 20:42
У Кривому Розі в багатоповерхівці знайшли обгоріле тіло чоловіка
15 січня 2026, 20:15
Росіяни атакували об’єкти інфраструктури у Кривому Розі
15 січня 2026, 19:52
У Києві викрили розкрадання на понад 3 мільйони на вуличному освітленні
15 січня 2026, 19:35
В Укренерго повідомили про відключення 16 січня: усю добу та в усіх регіонах
15 січня 2026, 19:34
Зеленський зустрівся із Залужним: про що говорили
15 січня 2026, 18:45
Фіктивні довідки та мандрівки в багажнику: в Україні викрили 6 схем ухилення від мобілізації
15 січня 2026, 18:35
Нардепка від "Слуги народу" під час спілкування із главою НАБУ грала в ігри на смартфоні
15 січня 2026, 18:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Віталій Портніков
Всі блоги »