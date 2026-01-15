НАБУ проводить обшуки в помешканні відомого бізнесмена

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на джерела ZN.UA у правоохоронних органах.

Зазначається, що під час слідчих дій у нього вилучили телефони, які "за жодних обставин не мали потрапити до рук слідства", оскільки на цих пристроях міститься вкрай чутливе листування з людьми, які обіймають високі посади в державі.

За даними видання, Якимець вважається ключовою фігурою у неформальних комунікаціях між великим бізнесом, окремими чиновниками та правоохоронними органами. Саме Якимець є контактною особою між Ігорем Коломойським, який наразі перебуває в СІЗО СБУ, та керівництвом спецслужби.

Як відомо, один із детективів НАБУ, які розслідували справу Якимця, – Руслан Магомедрасулов – був пізніше затриманий СБУ за підозрою в держзраді.

Раніше ми повідомляли про те, що підозри у справі НАБУ і САП уже отримали кілька нардепів від "Слуги народу". За даними джерел "Української правди" та ZN.UA, йдеться, зокрема, про Євгена Пивоварова, Ігоря Негулевського, Ольгу Савченко та Юрія Кісєля, хоча в окремих повідомленнях фігурують три прізвища. Підозри стосуються статті 368 Кримінального кодексу України, а також не виключається застосування статей щодо участі у злочинній організації та надання неправомірної вигоди.