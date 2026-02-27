21:57  27 лютого
27 лютого 2026, 21:35

Перша українська балістика: у Fire Point показали перші пуски ракет FP-7

27 лютого 2026, 21:35
Фото з відкритих джерел
Український оборонний виробник Fire Point випробував балістичні ракети FP-7. Тепер у мережі з'явились кадри

Про це повідомляє "Межа", передає RegioNews.

Український оборонний виробник Fire Point випробував балістичні ракети FP-7. Це перші українські балістичні ракети. Кадри опублікував співзасновник компанії Денис Штілерман.

Які характеристики FP-7

У цієї ракети заявлена дальність ураження до 200 кілометрів. Максимальна швидкість становить 1500 метрів на секунду, максимальна тривалість польоту –250 секунд.

FP-7 можна використовувати для оперативного ураження цілей на середніх дистанціях. Запускати її можна з наземної платформи. Розробку анонсували ще восени минулого року.

