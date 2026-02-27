Перша українська балістика: у Fire Point показали перші пуски ракет FP-7
Український оборонний виробник Fire Point випробував балістичні ракети FP-7. Тепер у мережі з'явились кадри
Про це повідомляє "Межа", передає RegioNews.
Український оборонний виробник Fire Point випробував балістичні ракети FP-7. Це перші українські балістичні ракети. Кадри опублікував співзасновник компанії Денис Штілерман.
Вітаємо FP7) pic.twitter.com/FxgCHVHMET— Denys Shtilierman (@DenShtilierman) February 27, 2026
Які характеристики FP-7
У цієї ракети заявлена дальність ураження до 200 кілометрів. Максимальна швидкість становить 1500 метрів на секунду, максимальна тривалість польоту –250 секунд.
FP-7 можна використовувати для оперативного ураження цілей на середніх дистанціях. Запускати її можна з наземної платформи. Розробку анонсували ще восени минулого року.
