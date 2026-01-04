13:05  04 січня
04 січня 2026, 17:50

Стало відомо, хто керуватиме Полтавською ОВА

04 січня 2026, 17:50
Читайте также на русском языке
Фото: соцмережі
Читайте также
на русском языке

Новий керівник Полтавської ОВА почне роботу після погодження Кабінета міністрів

Про це пише RegioNews, посилаючись на власні джерела.

За інформацією наших джерел, новим керівником Полтавської обласної військової адміністрації стане Віталій Дяківнич, який із серпня 2022 року очолює Миргородську районну державну адміністрацію. Остаточне призначення очікується найближчим часом після погодження Кабінету Міністрів України.

За даними джерел, Дяківнич входить до орбіти впливу народного депутата з Полтавщини Олега Кулінича, керівника парламентської групи "Довіра". Цю групу пов’язують із бізнес-інтересами одного з найбільших вітчизняних аграрних бізнесменів Андрієм Веревським. Відповідно, як додають джерела, контроль над регіоном тепер переходить у сферу його впливу, до якої також відносять нинішнього голову Полтавської обласної ради Олександра Біленького.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв про продовження кадрових змін у регіонах і анонсував призначення керівників ОВА у п’яти областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській та Чернівецькій. За його словами, коло кандидатів уже сформоване, і остаточні рішення мають бути ухвалені найближчим часом.

Очікується, що після погодження урядом новий очільник Полтавщини розпочне виконання своїх обов’язків вже наступного тижня.

