Буданов підтримував прямі контакти з командою Трампа паралельно з Єрмаком – УП

Фото: УНІАН

Джерело УП зазначає, що Буданов підтримував контакти з різними таборами команди Трампа – від генерала Кіта Келлога до команди віцепрезидента Майка Пенса, надаючи українській владі альтернативну оцінку та реальну картину ставлення США до Єрмака і його переговорного стилю.

Буданов має низку переваг у очах американців: він обізнаний щодо стану справ на фронті, не замішаний у скандалах і має прямі робочі контакти з російською стороною щодо обмінів полоненими. Зокрема, він проводив очні переговори в ОАЕ під час останньої хвилі дипломатичних ініціатив США.

На думку автора публікації, призначення Буданова на посаду глави Офісу Президента має посилити переговорну групу та "децентралізувати" контакти з американськими партнерами, а також забезпечити більш ефективне ведення переговорів щодо закінчення війни, безпекових гарантій та інших стратегічних питань.

Сам Буданов зазначав, що зовнішній трек переговорів був однією з головних причин, чому він погодився на нову посаду.

Нагадаємо, 2 січня Володимир Зеленський запропонував начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс Президента. У свою чергу, Буданов підтвердив, що прийняв пропозицію глави держави.

Серед інших реальних кандидатів на посаду голови ОП також називали першого віцепрем’єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, міністра оборони Дениса Шмигаля, голову ГУР Кирила Буданова та заступника глави ОП з воєнних питань Павла Палісу.

За даними джерел, рішення щодо кандидатури було майже остаточним, однак президент продовжував зважувати свій вибір майже цілий місяць.

