Україна та РФ погодили локальне перемир’я біля Запорізької АЕС

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сторони домовилися про локальне припинення вогню поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) з метою надати можливість провести необхідний ремонт резервної лінії електропередачі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Як зазначається, за посередництва МАГАТЕ набуло чинності ще одне локальне припинення вогню, яке дозволило відновити резервне лінії електропередачі 330 кВ "Феросплавна-1"для Запорізької атомної електростанції.

"Роботи з розмінування тривають для забезпечення безпечного доступу ремонтних бригад", – заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нещодавно у Запорізькій області Сили безпілотних систем знищили російську бойову машину вартістю кілька мільйонів доларів. Йдеться про "Торнадо-С".