Гончаренко: Малюк написав заяву про відставку з посади голови СБУ

Фото: Офіс Президента

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що голова Служби безпеки Василь Малюк написав заяву про відставку з посади

Про це він повідомив у своєту телеграм-каналі, передає RegioNews.

Інформацію про те, що Василь Малюк погодився піти у відставку з посади голови СБУ, також повідомило видання "Українська правда".

"За даними УП, глава СБУ Василь Малюк погодився подати у відставку", – йдеться у публікації.

На зустрічі з президентом у суботу, 3 січня, після хвилі публічної підтримки з боку відомих громадських діячів і військових, керівник СБУ спочатку відмовився писати заяву про відставку та переходити на інші посади, зокрема в СЗР чи РНБО.

За даними УП, свою позицію Малюк пояснював тим, що на завершальній стадії перебуває кілька масштабних спецоперацій і залишати їх зараз було б злочином.

Водночас він заявив, що якщо існує політичний запит на його звільнення, президент може винести це питання на розгляд Верховної Ради.

Як пише УП, відмова Малюка обурила президента Володимира Зеленського. Радники з комунікацій переконували главу держави, що кампанія підтримки керівника СБУ нібито була організована самою Службою. Після цього Зеленський пригрозив можливим відстороненням Малюка від посади у разі відмови подати заяву добровільно.

У виданні зазначають, що такі повноваження парламент надав президентові на початку повномасштабного вторгнення щодо посадовців, яких він призначає. Водночас низка депутатів побоюється публічного ефекту від застосування цієї процедури до Малюка, який у суспільстві асоціюється з низкою резонансних спецоперацій.

За даними УП, попри широку підтримку з боку військових, партнерів і депутатів та низькі шанси на звільнення Верховною Радою, Малюк вирішив не загострювати конфлікт із президентом і погодився піти у відставку.

Питання строків і процедури звільнення, яке потребує голосування парламенту, мають визначити найближчим часом.

За інформацією видання, виконуючим обов'язки голови СБУ можуть призначити керівника спецпідрозділу "Альфа" генерал-майора Євгена Хмару. Водночас в ОП також розглядають кандидатуру генерала Олександра Поклада.

Реакція суспільства та військових на можливу відставку Малюка

На тлі хвилі змін серед міністрів почали ширитися чутки про можливу відставку Малюка. Це викликало хвилю обурення серед громадських діячів та військових. 3 січня Сергій Стерненко різко засудив такі наміри, підкресливши, що за керівництва Малюка СБУ перетворилася на потужну силу у протистоянні з РФ.

Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький наголосив, що в умовах повномасштабної війни подібні кадрові рішення можуть значно впливати як на ситуацію на фронті, так і на загальну стійкість держави.

Генерал-майор Михайло Драпатий відзначив, що СБУ під керівництвом Василя Малюка суттєво впливає на обороноздатність України.

"Ефективність рішень голови СБУ відчутна як на фронті, так і в тилу", – зазначив він.

Журналіст Денис Казанський назвав ситуацію "дивною", оскільки Малюка планують перевести на другорядну посаду попри його ефективну роботу.