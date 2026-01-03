09:17  03 січня
03 січня 2026, 10:40

Понад $6 млрд залучило Міноборони для розвитку українського ОПК у 2025 році

03 січня 2026, 10:40
Фото: Міністерство оборони України
Український оборонно-промисловий комплекс у 2025 році залучив понад $6 млрд на розвиток виробництва та модернізацію озброєння

Про це заявив Міністр оборони України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Міністерство оборони України у 2025 році залучило понад 6 мільярдів доларів для розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Фінансування спрямоване на виробництво озброєння, модернізацію підприємств і підтримку спільних проєктів з партнерами.

Майже 1,8 мільярда доларів було використано для виробництва озброєння за так званою "данською моделлю". Ще понад 4,3 мільярда доларів Україна залучила завдяки прямим закупівлям від держав-партнерів у місцевих виробників для потреб Збройних Сил України. Крім того, понад 1,1 мільярда доларів український ОПК отримав із прибутків від заморожених російських активів.

Україна також подала власні проєкти в оборонно-промисловому комплексі у межах механізму SAFE, очікуване фінансування цих проєктів становить близько 5 мільярдів доларів. За словами Шмигаля, спільні ініціативи з європейськими партнерами є кроком до інтеграції українського ОПК у європейську оборонну екосистему.

Міністр підкреслив, що український ОПК стабільно розвивається з 2022 року. У 2025 році його виробничі потужності вже досягли рівня близько 35 мільярдів доларів. За словами Шмигаля, підтримка партнерів сприяє зміцненню обороноздатності України та безпеки всієї Європи.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом очільника ДПСУ Сергія Дейнека, який керував службою понад шість років, буде замінено через потребу в зміні підходів до роботи відомства.

30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
