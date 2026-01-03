Фото: Міністерство оборони України

Український оборонно-промисловий комплекс у 2025 році залучив понад $6 млрд на розвиток виробництва та модернізацію озброєння

Про це заявив Міністр оборони України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Міністерство оборони України у 2025 році залучило понад 6 мільярдів доларів для розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Фінансування спрямоване на виробництво озброєння, модернізацію підприємств і підтримку спільних проєктів з партнерами.

Майже 1,8 мільярда доларів було використано для виробництва озброєння за так званою "данською моделлю". Ще понад 4,3 мільярда доларів Україна залучила завдяки прямим закупівлям від держав-партнерів у місцевих виробників для потреб Збройних Сил України. Крім того, понад 1,1 мільярда доларів український ОПК отримав із прибутків від заморожених російських активів.

Україна також подала власні проєкти в оборонно-промисловому комплексі у межах механізму SAFE, очікуване фінансування цих проєктів становить близько 5 мільярдів доларів. За словами Шмигаля, спільні ініціативи з європейськими партнерами є кроком до інтеграції українського ОПК у європейську оборонну екосистему.

Міністр підкреслив, що український ОПК стабільно розвивається з 2022 року. У 2025 році його виробничі потужності вже досягли рівня близько 35 мільярдів доларів. За словами Шмигаля, підтримка партнерів сприяє зміцненню обороноздатності України та безпеки всієї Європи.

