Нардеп: кадрові рішення сьогодні торкнуться не лише ОП

Фото: з відкритих джерел

Кадрові призначення сьогодні, 2 січня, відбудуться не лише в Офісі Президента

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

"Якщо ви слідкували за цим повідомленням, то про "кадрові призначення" я писав у множенні", – зазначив він.

За словами депутата, зміни торкнуться не лише Офісу Президента, а й центральних органів влади та регіональних адміністрацій.

Інших деталей наразі невідомо, однак, за словами Железняка, рішення будуть комплексними і охоплять кілька рівнів влади.

Він також прокоментува призначення Кирила Буданова очільником ОП.

"Дуже очікувано рішення вже. Це означає, що стрімких нестримних реформ Зеленський не чекає, але ті, хто розповідав про залишки впливу Єрмака, думаю вже переконались – що мʼяко говорячи, погані часи почнуться у Алі-Баби….він давно Буданова з ГУР хотів прибрати, але думаю трохи не очікував що прям ось так", – каже Железняк.

Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова главою Офісу Президента України.

Раніше було названо, хто є основним претендентом на посаду очільника ОП. Зокрема, йшлося про першого віцепрем’єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федоров.

Окрім того, за інформацією джерел, серед інших реальних кандидатів на посаду голови ОП також називали міністра оборони Дениса Шмигаля, голову ГУР Кирила Буданова та заступника глави ОП з воєнних питань Павла Палісу.

За даними джерел, рішення щодо кандидатури було майже остаточним, однак президент продовжував зважувати свій вибір майже цілий місяць.

