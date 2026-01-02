Очільника ДПСУ замінять: Зеленський розповів про подальшу долю Дейнека

Фото: ДПСУ

Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко представить кандидатури на заміну голови Державної прикордонної служби

Про це президент після доповіді міністра внутрішніх справ написав у телеграм-каналі, передає RegioNews.

За словами Зеленського, під керівництвом Сергія Дейнека Державна прикордонна служба протягом понад шести років пройшла значний шлях розвитку та посилення.

Президент наголосив, що підрозділи прикордонників нині воюють на передовій разом з іншими складовими Сил оборони та безпеки України. Також суттєво посилено охорону державного кордону з Білоруссю та Росією.

Водночас Зеленський зазначив, що існує потреба у зміні підходів до роботи ДПСУ. Ці питання, за його словами, він обговорив безпосередньо з Сергієм Дейнеком.

"Говорили про це і з Сергієм. Найближчим часом міністр Клименко представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ, а Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ України", – зазначив президент.

Нагадаємо, 2 січня Володимир Зеленський запропонував начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс Президента. У свою чергу, Буданов підтвердив, що прийняв пропозицію глави держави.

Окрім того, ввечері у п’ятницю повідомив, що новим керівником Головного управління розвідки став Олег Іващенко.