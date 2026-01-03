09:17  03 января
В Харькове из-за ракетной атаки погиб 3-х летний ребенок, по меньшей мере 30 раненых
17:55  02 января
Во Львовской области во время празднования женщина упала с балкона и погибла
16:20  02 января
Момент прилета ракеты в Харькове попал на видео
03 января 2026, 10:40

Более 6 млрд долларов направило Минобороны для развития украинского ОПК в 2025 году

03 января 2026, 10:40
Фото: Министерство обороны Украины
Украинский оборонно-промышленный комплекс в 2025 году привлек более $6 млрд. на развитие производства и модернизацию вооружения

Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмигаль, передает RegioNews.

Министерство обороны Украины в 2025 году привлекло более 6 миллиардов долларов для развития отечественного оборонно-промышленного комплекса. Финансирование направлено на производство вооружения, модернизацию предприятий и поддержку совместных проектов с партнерами.

Около 1,8 миллиарда долларов было использовано для производства вооружения по так называемой "датской модели". Еще более 4,3 миллиардов долларов Украина привлекла благодаря прямым закупкам от государств-партнеров у местных производителей для нужд Вооруженных Сил Украины. Кроме того, более 1,1 миллиарда долларов украинский ОПК получил прибыль от замороженных российских активов.

Украина также предоставила собственные проекты в оборонно-промышленном комплексе в рамках механизма SAFE, ожидаемое финансирование этих проектов составляет около 5 миллиардов долларов. По словам Шмыгаля, совместные инициативы с европейскими партнерами являются шагом к интеграции украинского ОПК в европейскую оборонную экосистему.

Министр подчеркнул, что украинский ОПК стабильно развивается с 2022 года. В 2025 году его производственные мощности уже достигли уровня около 35 миллиардов долларов. По словам Шмыгаля, поддержка партнеров способствует укреплению обороноспособности Украины и безопасности всей Европы.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил о том, что в ближайшее время глава ГНСУ Сергей Дейнека, руководивший службой более шести лет, будет заменен из-за необходимости изменения подходов к работе ведомства.

Руководителя ГПСУ заменят: Зеленский рассказал о дальнейшей судьбе Дейнека
02 января 2026, 18:14
Зеленский назначил нового руководителя ГУР: кто заменит Буданова
02 января 2026, 17:42
Нардеп: кадровые решения сегодня коснутся не только ОП
02 января 2026, 14:33
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
В Житомирской области Mercedes наехал на 44-летнего пешехода: женщина погибла на месте
03 января 2026, 12:00
В Киев прибыли международные советники по вопросам безопасности
03 января 2026, 11:45
Единый реестр оружия МВД временно приостанавливает работу: что необходимо знать
03 января 2026, 11:15
Двое пострадавших и повреждены более 10 домов в результате обстрела Днепропетровщины
03 января 2026, 11:00
В Киеве 32-летний мужчина угнал автобус, на котором стал виновником ДТП
03 января 2026, 10:20
В столице Венесуэлы слышны серии взрывов и работа ПВО: что известно о событиях в Каракасе
03 января 2026, 09:59
Нанесен удар по столице Венесуэлы стратегической авиацией: что известно
03 января 2026, 08:58
Новогодняя вечеринка закончилась больницей: в Тернополе 16-летнюю девушку покусала знакомая
02 января 2026, 20:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
