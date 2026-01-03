Фото: Министерство обороны Украины

Украинский оборонно-промышленный комплекс в 2025 году привлек более $6 млрд. на развитие производства и модернизацию вооружения

Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмигаль, передает RegioNews.

Министерство обороны Украины в 2025 году привлекло более 6 миллиардов долларов для развития отечественного оборонно-промышленного комплекса. Финансирование направлено на производство вооружения, модернизацию предприятий и поддержку совместных проектов с партнерами.

Около 1,8 миллиарда долларов было использовано для производства вооружения по так называемой "датской модели". Еще более 4,3 миллиардов долларов Украина привлекла благодаря прямым закупкам от государств-партнеров у местных производителей для нужд Вооруженных Сил Украины. Кроме того, более 1,1 миллиарда долларов украинский ОПК получил прибыль от замороженных российских активов.

Украина также предоставила собственные проекты в оборонно-промышленном комплексе в рамках механизма SAFE, ожидаемое финансирование этих проектов составляет около 5 миллиардов долларов. По словам Шмыгаля, совместные инициативы с европейскими партнерами являются шагом к интеграции украинского ОПК в европейскую оборонную экосистему.

Министр подчеркнул, что украинский ОПК стабильно развивается с 2022 года. В 2025 году его производственные мощности уже достигли уровня около 35 миллиардов долларов. По словам Шмыгаля, поддержка партнеров способствует укреплению обороноспособности Украины и безопасности всей Европы.

