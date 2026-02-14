Фото: Мінцифра

Харків офіційно став третім містом України, де впроваджено пілотну зону 5G

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, передає RegioNews.

"Масштабуємо пілот 5G на Харків — уже в третьому місті в України, всього за 30 км від кордону", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що першими зв’язок нового покоління в День закоханих протестували молодята. Владислав і Катерина першими сказали "Так!" у "Дії" на 5G-швидкості.

У Мінцифри привітали найінноваційнішу родину України.

Нагадаємо, 12 січня у центрі Львова запустили пілотний 5G. Згодом 5G має запрацювати і в інших містах України.