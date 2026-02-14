10:57  14 лютого
Підірвав гранату у квартирі: у Києві повідомили про підозру військовому у СЗЧ
22:45  13 лютого
У Чернігівській області жінка народила вдома двійню
00:55  14 лютого
Зірка Холостяка Анастасія Половінкіна розсекретила свій роман з відомим співаком
14 лютого 2026, 10:57

Підірвав гранату у квартирі: у Києві повідомили про підозру військовому у СЗЧ

14 лютого 2026, 10:57
Фото: поліція
Поліцейські оголосили про підозру військовому, який підірвав гранату у квартирі на Оболоні, внаслідок чого один чоловік загинув та ще один отримав поранення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поліцейські затримали фігуранта. Він також дістав осколкові поранення ноги й наразі перебуває під наглядом лікарів та правоохоронців.

Слідчі оголосили зловмисникові про підозру за ч. 2 ст. 15 п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 ККУ – замах на вбивство двох або більше осіб та за п. 5 ч. 2 ст. 115 ККУ – умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Фігуранту загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, подія сталася 13 лютого близько 02:00 в Оболонському районі столиці. 29-річний військовий, який перебуває у СЗЧ, підірвав гранату Ф-1 під час застілля. Внаслідок вибуху загинув 45-річний власник квартири, ще одного гостя госпіталізували.

