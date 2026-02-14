Фото: ОГП

Спеціалістці служби у справах дітей однієї з міських рад Львівщини повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила загибель дитини

Про це інформує RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Соцпрацівниця отримала підозру за ч. 3 ст. 367 КК України. Також прокурори ініціювали питання про відсторонення її від посади в межах розслідування смерті 2-річного хлопчика з Яворівського району.

Дитина померла в лікарні 9 лютого. Того дня хлопчика доставили до медзакладу в критичному стані: з переохолодженням, зневодненням та крайнім ступенем недобору ваги. Судмедекспертиза підтвердила, що смерть настала від вірусної інфекції на фоні тривалого недоїдання.

Під час розслідування правоохоронці надали правову оцінку і діям посадовців, оскільки родина, де виховували п’ятьох дітей, перебувала на обліку як така, що опинилася у складних життєвих обставинах, ще з вересня 2023 року. Через зловживання батьків алкоголем та антисанітарію в домі служба у справах дітей мала регулярно перевіряти умови проживання та стан здоров’я малечі.

Слідство встановило, що відповідальна спеціалістка служби не забезпечила належного контролю. За останні два роки вона склала лише чотири акти обстеження умов проживання, хоча перевірки мали проводитися щоквартально. Фактично з третього кварталу 2025 року візити до родини припинилися, а індивідуальні плани захисту дітей залишалися формальними. В особових справах була відсутня будь-яка інформація про медичні огляди чи реальні потреби дітей.

Через відсутність реальної допомоги та нагляду 2-річний хлопчик не отримав своєчасної допомоги, що в подальшому призвело до його смерті.

Четверо інших дітей віком 4, 5, 8 та 10 років наразі перебувають у медичному закладі.

У прокуратурі наголошують, що системно надають оцінку діям всіх відповідальних за життя дітей осіб. Лише з грудня 2025 року в подібних справах про бездіяльність або неналежне виконання обов’язків повідомили про підозру вже 122 особам, серед яких 74 – працівники профільних служб, центрів реабілітації, закладів освіти та охорони здоров’я.

Нагадаємо, батьків хлопчика затримали наступного дня після його смерті, оголосивши їм підозру у злісному невиконанні обов'язків по догляду за дитиною.