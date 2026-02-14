Фото: поліція

ДТП сталася у Миколаєві ввечері 12 лютого в районі перехрестя проспектів Богоявленського та Корабелів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Renault Duster, службового автомобіля управління поліції охорони, збив дитину на регульованому пішохідному переході.

Одразу після наїзду дитину оглянули медики "швидкої", але серйозних травм на місці не виявили. Проте наступного дня у лікарні медики діагностували у дитини травму ноги.

Наразі 41-річному водію поліції охорони повідомили про підозру за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Йому загрожує до трьох років обмеження волі.

