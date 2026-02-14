15:14  14 лютого
Смерть 2-річного хлопчика на Львівщині: працівниці соцслужби оголосили підозру
10:57  14 лютого
Підірвав гранату у квартирі: у Києві повідомили про підозру військовому у СЗЧ
12:26  14 лютого
Смертельна ДТП на Полтавщині: легковик влетів у металевий відбійник
14 лютого 2026, 16:24

У Миколаєві оголосили підозру водію поліції охорони, який збив дитину

14 лютого 2026, 16:24
Фото: поліція
ДТП сталася у Миколаєві ввечері 12 лютого в районі перехрестя проспектів Богоявленського та Корабелів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Renault Duster, службового автомобіля управління поліції охорони, збив дитину на регульованому пішохідному переході.

Одразу після наїзду дитину оглянули медики "швидкої", але серйозних травм на місці не виявили. Проте наступного дня у лікарні медики діагностували у дитини травму ноги.

Наразі 41-річному водію поліції охорони повідомили про підозру за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Йому загрожує до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, ввечері 13 лютого на Полтавщині легковик влетів у металевий відбійник. Від отриманих травм водій авто загинув на місці.

