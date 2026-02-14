15:14  14 лютого
Смерть 2-річного хлопчика на Львівщині: працівниці соцслужби оголосили підозру
10:57  14 лютого
Підірвав гранату у квартирі: у Києві повідомили про підозру військовому у СЗЧ
12:26  14 лютого
Смертельна ДТП на Полтавщині: легковик влетів у металевий відбійник
UA | RU
UA | RU
14 лютого 2026, 16:49

З вересня всі учні в школах України харчуватимуться безкоштовно

14 лютого 2026, 16:49
Читайте также на русском языке
Фото: pravdatutnews.com
Читайте также
на русском языке

Уряд передбачив 14,4 млрд грн на безкоштовне харчування школярів із вересня

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, передає RegioNews.

"Учні 1–11 класів з вересня отримуватимуть безкоштовне харчування по всій країні. На цю програму у державному бюджеті закладено 14,4 млрд грн", – йдеться у повідомлення.

Зазначається, що окремо передбачене фінансування на модернізацію шкільних харчоблоків, щоб діти отримували не лише безкоштовне, а й якісне харчування.

"Очікуємо від ОВА та органів місцевого самоврядування налагодження процесів організації гарячих обідів із залученням місцевого бізнесу", – зазначила міністерка.

Також передбачені 5 млрд грн на укриття для шкіл та 1 млрд грн на підземні садочки, в першу чергу в прифронтових областях.

"Маємо створити безпечні умови офлайн або змішаного навчання українських дітей. ОВА мають контролювати вчасне виконання планів будівництва", – повідомила Свириденко.

Раніше повідомлялося, що проблему нестачі шкільних кухарів планують вирішити через кулінарні хаби, які дозволять оперативно навчати персонал у закладах профтехосвіти.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна школа бюджет харчування діти школярі шкільне харчування
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
У Херсоні жінка підірвалася на ворожій міні "пелюстка"
14 лютого 2026, 18:32
На Запоріжжі через атаку російського дрона поранена 5-річна дитина
14 лютого 2026, 17:58
На Вінниччині чоловік із рушницею намагався завадити обшуку: його затримав КОРД
14 лютого 2026, 17:22
У Миколаєві оголосили підозру водію поліції охорони, який збив дитину
14 лютого 2026, 16:24
У Харкові під час весілля запустили пілотний 5G
14 лютого 2026, 15:52
Смерть 2-річного хлопчика на Львівщині: працівниці соцслужби оголосили підозру
14 лютого 2026, 15:14
Окупанти вдарили касетними боєприпасами по Херсону: в МВА показали наслідки
14 лютого 2026, 14:33
Біля кордону з Румунією виявили тіло 27-річного чоловіка: намагався втекти з країни
14 лютого 2026, 13:52
На Львівщині знайшли збиту російську ракету "Кинджал"
14 лютого 2026, 13:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »