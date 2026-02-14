15:14  14 лютого
Смерть 2-річного хлопчика на Львівщині: працівниці соцслужби оголосили підозру
10:57  14 лютого
Підірвав гранату у квартирі: у Києві повідомили про підозру військовому у СЗЧ
12:26  14 лютого
Смертельна ДТП на Полтавщині: легковик влетів у металевий відбійник
14 лютого 2026, 17:22

На Вінниччині чоловік із рушницею намагався завадити обшуку: його затримав КОРД

14 лютого 2026, 17:22
Фото: поліція
Вранці 13 лютого в одному з сіл Гайсинського району поліцейські прийшли з обшуком до місцевого жителя

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловік зустрів правоохоронців зі зброєю в руках і почав погрожувати стріляниною. Завдяки втручанню спецпризначенців 40-річного зловмисника вдалося швидко затримати. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Під час обшуку будинку поліцейські виявили та вилучили кілька одиниць зброї та набої.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1. ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Чоловіку загрожує покарання від виправних робіт до трьох років ув’язнення. Розслідування триває.

На Вінниччині чоловік погрожував поліцейським рушницею

Нагадаємо, раніше у Харкові чоловік напав з ножем на працівників ТЦК та СП під час перевірки документів. Військовослужбовці отримали поранення. Зловмисника затримали.

Вінницька область рушниця погроза поліцейський затримання
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
У Херсоні жінка підірвалася на ворожій міні "пелюстка"
14 лютого 2026, 18:32
На Запоріжжі через атаку російського дрона поранена 5-річна дитина
14 лютого 2026, 17:58
З вересня всі учні в школах України харчуватимуться безкоштовно
14 лютого 2026, 16:49
У Миколаєві оголосили підозру водію поліції охорони, який збив дитину
14 лютого 2026, 16:24
У Харкові під час весілля запустили пілотний 5G
14 лютого 2026, 15:52
Смерть 2-річного хлопчика на Львівщині: працівниці соцслужби оголосили підозру
14 лютого 2026, 15:14
Окупанти вдарили касетними боєприпасами по Херсону: в МВА показали наслідки
14 лютого 2026, 14:33
Біля кордону з Румунією виявили тіло 27-річного чоловіка: намагався втекти з країни
14 лютого 2026, 13:52
На Львівщині знайшли збиту російську ракету "Кинджал"
14 лютого 2026, 13:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
