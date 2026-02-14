Фото: поліція

Вранці 13 лютого в одному з сіл Гайсинського району поліцейські прийшли з обшуком до місцевого жителя

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловік зустрів правоохоронців зі зброєю в руках і почав погрожувати стріляниною. Завдяки втручанню спецпризначенців 40-річного зловмисника вдалося швидко затримати. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Під час обшуку будинку поліцейські виявили та вилучили кілька одиниць зброї та набої.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1. ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Чоловіку загрожує покарання від виправних робіт до трьох років ув’язнення. Розслідування триває.

