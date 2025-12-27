В Україні викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили народні депутати
НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на НАБУ.
За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України.
Деталі поки не розголошуються.
Раніше ЗМІ повідомляли, що в офісі народного депутата Юрія Кісєля, який прослуховувало НАБУ, члени партії "Слуги народу" отримували конверти з грошима. Про які суми йдеться, поки невідомо.
