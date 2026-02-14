На Запоріжжі через атаку російського дрона поранена 5-річна дитина
У суботу, 14 лютого, російські військові атакували Запорізький район, використавши FPV-дрон
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Удар прийшовся по дорозі в селищі Комишуваха. Внаслідок вибуху пошкоджений автомобіль.
Поранення отримав 5-річний хлопчик, який перебував у зоні ураження. Дитині надають усю необхідну меддопомогу.
Нагадаємо, 13 лютого росіяни вдарили дроном по автівці в Оріхові. Загинула жінка, поранений чоловік.
