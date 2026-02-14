У Херсоні жінка підірвалася на ворожій міні "пелюстка"
У суботу, 14 лютого, близько 11:00 у Дніпровському районі Херсона на російській вибухівці підірвалась жінка
Про це передає RegioNews із посиланням на Херсонську ОВА.
Херсонка наступила на ворожу міну типу "пелюстка”. Внаслідок детонації 68-річна жінка дістала вибухову травму та ампутацію пальців ноги.
Постраждалу госпіталізували.
Нагадаємо, вранці 14 лютого російські військові вкрили вогнем Корабельний район Херсона, застосувавши касетні боєприпаси. Внаслідок атаки дронів у Дніпровському районі міста дістали поранення дві людини.
