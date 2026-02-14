Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Автомобіль Toyota Yaris під керуванням 32-річного водія зіткнувся з металевим відбійником. Від отриманих травм водій легковика загинув на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Обставини та причини ДТП з’ясовують правоохоронці.

