15:14  14 лютого
Смерть 2-річного хлопчика на Львівщині: працівниці соцслужби оголосили підозру
10:57  14 лютого
Підірвав гранату у квартирі: у Києві повідомили про підозру військовому у СЗЧ
12:26  14 лютого
Смертельна ДТП на Полтавщині: легковик влетів у металевий відбійник
UA | RU
UA | RU
14 лютого 2026, 12:26

Смертельна ДТП на Полтавщині: легковик влетів у металевий відбійник

14 лютого 2026, 12:26
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

ДТП сталася 13 лютого близько 20:30 неподалік села Клепачі Лубенського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Автомобіль Toyota Yaris під керуванням 32-річного водія зіткнувся з металевим відбійником. Від отриманих травм водій легковика загинув на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Обставини та причини ДТП з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, вдень 5 лютого на Чернігівщині автівка зіткнулася з автобусом. Від отриманих травм 27-річний водій легковика загинув на місці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Полтавська область події аварія ДТП відбійник загиблий
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
Смерть 2-річного хлопчика на Львівщині: працівниці соцслужби оголосили підозру
14 лютого 2026, 15:14
Окупанти вдарили касетними боєприпасами по Херсону: в МВА показали наслідки
14 лютого 2026, 14:33
Біля кордону з Румунією виявили тіло 27-річного чоловіка: намагався втекти з країни
14 лютого 2026, 13:52
На Львівщині знайшли збиту російську ракету "Кинджал"
14 лютого 2026, 13:27
Сили оборони уразили російський транспортно-десантний катер у Криму
14 лютого 2026, 12:56
Росіяни атакували дронами Херсон: двоє поранених
14 лютого 2026, 11:54
"Бронювання" через працевлаштування в обмін на хабар: у Києві затримали депутата Почаївської міськради
14 лютого 2026, 11:27
Підірвав гранату у квартирі: у Києві повідомили про підозру військовому у СЗЧ
14 лютого 2026, 10:57
У Києві повернули опалення в 400 будинків
14 лютого 2026, 10:33
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »