14 лютого 2026, 13:52

Біля кордону з Румунією виявили тіло 27-річного чоловіка: намагався втекти з країни

14 лютого 2026, 13:52
Фото: ДПСУ
Трагедія сталася на Буковині: житель Івано-Франківщини помер під час спроби незаконно перетнути кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Про те, що чоловікові стало зле у горах, прикордонникам повідомили його родичі – він зв’язався з ними, розповів про погіршення самопочуття та попросив про допомогу.

Група реагування вирушила на пошуки, проте врятувати 27-річного чоловіка не встигли. Його тіло знайшли неподалік кордону з Румунією. За висновком лікарів, чоловік помер від серцевої недостатності.

У ДПСУ зазначили, що з початку 2022 року на державному кордоні зафіксували вже понад 70 смертей чоловіків, які намагалися нелегально покинути Україну.

Прикордонники вкотре нагадують: спроби обійти пункти пропуску через складну місцевість та фізичні навантаження – це не лише порушення закону, а й смертельний ризик.

Біля кордону з Румунією виявили тіло чоловіка – ДПСУ

Нагадаємо, правоохоронці завершили досудове розслідування у справі про загибель чоловіка, який намагався незаконно перетнути українсько-молдовський кордон на Одещині.

