У Зеленського готуються до виборів під час та після війни

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням народного депутата Ярослава Железняка.

За його словами, на фракції та групи Ради прийшло запрошення від керівника партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка надати по 2 представника в робочу групу щодо законодавчого забезпечення особливостей порядку організації і проведення виборів в умовах особливого періоду та/або повоєнних виборів в Україні.

"Дедлайн до 24 грудня. Від Кожної фракції та групи по 2-а представника", – зауважив Железняк.

