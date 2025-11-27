Держава допоможе батькам оплачувати садок для дитини

Фото: з особистого архіву

Один із батьків, який доглядає дитину віком від 1 до 3 років та повертається на роботу на повний робочий день, отримуватиме допомогу від держави – 8 тис. грн щомісяця. Це передбачає державна програма "єЯсла", яка стартує з наступного року.

На ці кошти, як говорять у партії "Слуга Народу", можна буде профінансувати послуги няні, приватного дитсадка або персонального асистента для дітей з особливими потребами.

"В Україні, щоб віддати дитину в садок, батькам часто потрібні не бажання, а суперсили. Черги, відсутність місць, укриття "в процесі", приватні групи за космічними цінами – все це давно зробило догляд за дитиною випробуванням. Саме тому держава запускає "єЯсла" – програму, які знімає щоденний тиск із батьків і допомагає поєднати роботу та догляд за дитиною. Це про вибір для мами. Про безпечні умови для дитини. І про економіку, яка працює, коли працюють українці", – пояснює голова партії "Слуга Народу", народний депутат Олена Шуляк.

У політичній силі також додають, що з 2028 року має запрацювати також ще одна подібна програма – "єСадок". В її межах передбачена щомісячна виплата на дитину від 3 до 6 років, яку фінансуватимуть місцеві бюджети. Надаватимуть її в тому випадку, якщо мати чи інший законний представник працюватимуть також повний робочий день. Виплати припиняються, щойно дитина зараховується до дитсадка або досягає граничного віку. Йдеться про 8 тис. грн на кожну дитину.

"Найкращий захист для дитини – це коли в сім’ї є підтримка, стабільність і можливість жити нормальним життям. Саме на це й націлені нові програми "єЯсла" та "єСадок", – резюмує Олена Шуляк.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії "Слуга Народу", із наступного року українська влада збільшує розмір виплати при народженні дитини. Тепер допомога становитиме 50 тис. грн, які виплатять одноразово єдиним платежем.