11:40  27 листопада
Киянин для заробітку підпалив шість авто ЗСУ: стало відомо, як його покарали
09:42  27 листопада
У Тернополі 18-річний студент випав з вікна гуртожитку: юнак помер
08:49  27 листопада
На Київщині фура зʼїхала в кювет та загорілася
27 листопада 2025, 12:44

Держава допоможе батькам оплачувати садок для дитини

27 листопада 2025, 12:44
Фото: з особистого архіву
Держава платитиме працюючим матерям маленьких дітей по 8 тис. грн щомісяця

Один із батьків, який доглядає дитину віком від 1 до 3 років та повертається на роботу на повний робочий день, отримуватиме допомогу від держави – 8 тис. грн щомісяця. Це передбачає державна програма "єЯсла", яка стартує з наступного року.

На ці кошти, як говорять у партії "Слуга Народу", можна буде профінансувати послуги няні, приватного дитсадка або персонального асистента для дітей з особливими потребами.

"В Україні, щоб віддати дитину в садок, батькам часто потрібні не бажання, а суперсили. Черги, відсутність місць, укриття "в процесі", приватні групи за космічними цінами – все це давно зробило догляд за дитиною випробуванням. Саме тому держава запускає "єЯсла" – програму, які знімає щоденний тиск із батьків і допомагає поєднати роботу та догляд за дитиною. Це про вибір для мами. Про безпечні умови для дитини. І про економіку, яка працює, коли працюють українці", – пояснює голова партії "Слуга Народу", народний депутат Олена Шуляк.

У політичній силі також додають, що з 2028 року має запрацювати також ще одна подібна програма – "єСадок". В її межах передбачена щомісячна виплата на дитину від 3 до 6 років, яку фінансуватимуть місцеві бюджети. Надаватимуть її в тому випадку, якщо мати чи інший законний представник працюватимуть також повний робочий день. Виплати припиняються, щойно дитина зараховується до дитсадка або досягає граничного віку. Йдеться про 8 тис. грн на кожну дитину.

"Найкращий захист для дитини – це коли в сім’ї є підтримка, стабільність і можливість жити нормальним життям. Саме на це й націлені нові програми "єЯсла" та "єСадок", – резюмує Олена Шуляк.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії "Слуга Народу", із наступного року українська влада збільшує розмір виплати при народженні дитини. Тепер допомога становитиме 50 тис. грн, які виплатять одноразово єдиним платежем.

Україна батьки соцвиплати єСадок єЯсла Олена Шуляк дитячий садок мати підтримка гроші
