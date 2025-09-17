Ілюстративне фото

Більшість українців відкидає "мирний план" Росії. Лише 18% українців вважають, що мир можливий вже цього року

Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає RegioNews.

76% українців вірить у можливість перемоги над РФ, якщо Україна буде отримувати достатньо підтримки від міжнародних партнерів. При цьому 15% респондентів не думають, що це можливо.

Також 76% респондентів думать, що навіть якщо США припинять допомогу, треба продовжувати опір за підтримки Європи. "Мирний план" РФ більшість українців відкидає. Лише 18% громадян думають, що мир можливий вже цьогоріч.

"На тлі активізації перемовних зусиль із боку нинішньої адміністрації США у багатьох закордонних оглядачів виникла (забігаючи наперед – хибна) думка, що нібито українці вбачають у цьому завершення війни найближчим часом. У нас, соціологів і громадян України, такого спостереження не було. І ми для перевірки своїх спостережень поставили запитання, коли, на думку українців, може завершитися війна. Отже, лише 18% українців очікують, що війна завершиться до кінця 2025 року. Натомість 27% говорять про 2026 рік, 32% – про 2027 рік і пізніше. Кожен четвертий респондент (23%) відповів "не знаю"", - кажуть у КМІС.

Також 54% серед усіх дорослих чоловіків і жінок, які зараз не проходять військову службу, готові захищати Україну зі зброєю в руках.

Нагадаємо, у липні 69% українців висловилися за дипломатичне врегулювання конфлікту, у той час, як лише 24% підтримують ідею продовження бойових дій до остаточної перемоги.