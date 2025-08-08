17:15  08 серпня
Більшість українців прагнуть завершення війни шляхом переговорів, - опитування Gallup

Фото: ілюстративне
Підтримка військових дій в Україні різко знизилася, свідчать результати останнього опитування Gallup

Про це повідомляє "Gallup", передає RegioNews.

Більшість громадян тепер виступають за якнайшвидше завершення війни з Росією шляхом переговорів, тоді як кількість прихильників продовження боротьби до повної перемоги значно зменшилася.

За даними дослідження, проведеного на початку липня, 69% українців висловилися за дипломатичне врегулювання конфлікту, у той час як лише 24% підтримують ідею продовження бойових дій до остаточної перемоги. Ці показники свідчать про суттєву зміну настроїв населення порівняно з минулим роком. У 2022 році майже три чверті опитаних (73%) були налаштовані на продовження війни до перемоги, і лише 22% вважали за краще завершити конфлікт переговорним шляхом.

Опитування показує зміну настроїв серед українців

Незважаючи на зниження підтримки війни, українці все ще вважають, що ключову роль у припиненні бойових дій мають відіграти країни Заходу, зокрема Європейський Союз, Велика Британія та Сполучені Штати. Більшість громадян сумнівається у швидкому вирішенні конфлікту, визнаючи, що мирний процес триватиме довго.

Нагадаємо, президент Зеленський закликав до якнайшвидшого завершення війни, підкреслюючи важливість безпекових умов для всієї Європи. Водночас він відзначив спільне бачення з Німеччиною щодо досягнення достойного миру.

