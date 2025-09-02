На Закарпатті пасажирський автобус збив 20-річного пішохода і втік з місця ДТП
Поліція Рахова повідомила про підозру водію пасажирського автобуса, який збив 20-річного місцевого мешканця і залишив місце ДТП
Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.
Інцидент стався близько 22:30 на вулиці Миру. Пасажирський автобус рухався без пасажирів після завершення рейсу, коли здійснив наїзд на пішохода. Водій не надав допомоги потерпілому та поїхав із місця події. Очевидці викликали швидку допомогу.
20-річного пішохода госпіталізували з травмами різного ступеню тяжкості. Наразі він перебуває на стаціонарному лікуванні.
Правоохоронці оперативно встановили особу водія. Ним виявився 31-річний мешканець Рахова, який визнав провину. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування та готуються матеріали для скерування справи до суду.
