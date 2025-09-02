Фото: поліція Закарпатської області

Поліція Рахова повідомила про підозру водію пасажирського автобуса, який збив 20-річного місцевого мешканця і залишив місце ДТП

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Інцидент стався близько 22:30 на вулиці Миру. Пасажирський автобус рухався без пасажирів після завершення рейсу, коли здійснив наїзд на пішохода. Водій не надав допомоги потерпілому та поїхав із місця події. Очевидці викликали швидку допомогу.

Автобус збив пішохода на вулиці Миру

20-річного пішохода госпіталізували з травмами різного ступеню тяжкості. Наразі він перебуває на стаціонарному лікуванні.

Правоохоронці оперативно встановили особу водія. Ним виявився 31-річний мешканець Рахова, який визнав провину. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування та готуються матеріали для скерування справи до суду.

