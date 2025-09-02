13:51  02 вересня
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Закарпатської області
Читайте также
на русском языке

Поліція Рахова повідомила про підозру водію пасажирського автобуса, який збив 20-річного місцевого мешканця і залишив місце ДТП

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Інцидент стався близько 22:30 на вулиці Миру. Пасажирський автобус рухався без пасажирів після завершення рейсу, коли здійснив наїзд на пішохода. Водій не надав допомоги потерпілому та поїхав із місця події. Очевидці викликали швидку допомогу.

Автобус збив пішохода на вулиці Миру

20-річного пішохода госпіталізували з травмами різного ступеню тяжкості. Наразі він перебуває на стаціонарному лікуванні.

Правоохоронці оперативно встановили особу водія. Ним виявився 31-річний мешканець Рахова, який визнав провину. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування та готуються матеріали для скерування справи до суду.

Нагадуємо, на Рівненщині водій автомобіля "Jaguar" збив 35-річного пішохода на нерегульованому переході. Поліція повідомила йому про підозру, водій перевищив швидкість і не зменшив рух перед пішоходом.

