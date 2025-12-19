08:25  19 грудня
Проїхав 9 км і врізався в дерево: на Хмельниччині чоловік викрав і розбив авто

Фото: Національна поліція
У Шепетівці правоохоронці оголосили підозру чоловікові, який викрав у місцевого жителя автомобіль та розбив його

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що нещодавно до правоохоронців звернувся 21-річний місцевий житель і повідомив, що біля його будинку викрали автомобіль Renault Kangoo.

Правоохоронці оперативно відреагували на звернення та менш ніж за годину розшукали викрадений транспортний засіб і встановили особу підозрюваного.

Зловмисником виявився 25-річний житель Шепетівки, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. За даними слідства, чоловік помітив автомобіль із увімкненим двигуном і вирішив ним незаконно заволодіти. Проїхавши близько 9 кілометрів, він з'їхав на узбіччя та зіткнувся з деревом, унаслідок чого автомобіль зазнав значних механічних пошкоджень.

Після дорожньо-транспортної пригоди підозрюваний покинув пошкоджений автомобіль і втік. Однак його швидко розшукали та затримали.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

На час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Рівному правоохоронці затримали 39-річного чоловіка, який викрав автомобіль знайомого, щоб покататися. Під час спілкування з водієм поліція виявила у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Чоловік відмовився від проходження медогляду.Зловмисника затримали.

