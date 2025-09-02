На Тернопільщині поліцейські затримали підозрюваного в убивстві пенсіонера

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Злочин стався 28 липня у місті Почаїв. Тіло загиблого, 69-річного місцевого жителя, виявили його сусіди неподалік від будинку. Судово-медична експертиза встановила, що смерть чоловіка настала внаслідок ножового поранення.

Правоохоронці встановили особу, причетну до вбивства. Ним виявився 54-річний житель Почаєва.

Як з’ясували слідчі, напередодні злочину підозрюваний прийшов до будинку потерпілого. Там між чоловіками виник конфлікт, під час якого зловмисник схопив ніж і завдав господарю кілька ударів, що стали смертельними.

