02 вересня 2025, 15:07

На Тернопільщині поліцейські затримали підозрюваного в убивстві пенсіонера

02 вересня 2025, 15:07
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Злочин стався 28 липня у місті Почаїв. Тіло загиблого, 69-річного місцевого жителя, виявили його сусіди неподалік від будинку. Судово-медична експертиза встановила, що смерть чоловіка настала внаслідок ножового поранення.

Правоохоронці встановили особу, причетну до вбивства. Ним виявився 54-річний житель Почаєва.

Як з’ясували слідчі, напередодні злочину підозрюваний прийшов до будинку потерпілого. Там між чоловіками виник конфлікт, під час якого зловмисник схопив ніж і завдав господарю кілька ударів, що стали смертельними.

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік до смерті побив знайому. Жінці було 58 років.

