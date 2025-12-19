Харківщина під вогнем: одна людина загинула, семеро постраждали
Протягом минулої доби ворог атакував 12 населених пунктів Харківської області
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок обстрілів загинув 22-річний чоловік у селі Благодатівка Кіндрашівської громади, постраждали 7 осіб:
- у селі Піски-Радьківські Борівської громади – 35-річний та 44-річний чоловіки;
- у селі Благодатівка – 66-річний, 39-річний і 37-річний чоловіки та 65-річна і 64-річна жінки;
- у місті Куп'янськ медична допомога була надана 58-річному та 66-річному чоловікам, травмованим 13 грудня.
Ворог активно застосовував різні види озброєння 1 КАБ, 10 БпЛА типу "Герань-2", 6 FPV-дронів та 8 БпЛА інших типів.
Пошкоджено та зруйновано цивільну інфраструктуру:
- Богодухівський район: 4 приватні будинки, 2 господарчі споруди, автомобіль (с. Рідний Край), 3 багатоквартирні будинки, господарчі споруди, енергомережі, музична школа (с. Одноробівка);
- Куп'янський район: господарча споруда (с. Великий Бурлук);
- Ізюмський район: автомобіль (с. Піски-Радьківські), приватний будинок та господарча споруда (с. Оскіл);
- Харківський район: автомобіль (сел. Слатине);
- Лозівський район: цивільне підприємство (м. Лозова);
- Чугуївський район: приватний будинок (сел. Старий Салтів).
Місцеві служби продовжують надавати допомогу постраждалим і ліквідовувати наслідки обстрілів.
Нагадаємо, в ніч на 19 грудня росіяни запустили по Україні близько 160 ударних безпілотних літальних апаратів. Зафіксовано влучання 47 ударних БпЛА на 23 локаціях.
Понад 160 російських БпЛА атакували Україну: є влучання на 23 локаціяхВсі новини »
19 грудня 2025, 09:10На Одещині після нічної атаки РФ спалахнула пожежа на енергооб'єкті
19 грудня 2025, 08:52Ворожий удар по Одесі: частина міста залишилася без світла, тепла та води
19 грудня 2025, 07:05
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
Гроші для України в ЄС знайшли, але осад залишився
19 грудня 2025, 10:25Смертельна ДТП на Запоріжжі: загинули дві жінки, дитина та чоловік у лікарні
19 грудня 2025, 09:58Зеленський відреагував на фінансову підтримку ЄС: що сказав президент
19 грудня 2025, 09:44Фейковий поліцейський із соцмереж: киянина оштрафували на 34 000 грн
19 грудня 2025, 09:26Понад 160 російських БпЛА атакували Україну: є влучання на 23 локаціях
19 грудня 2025, 09:10На Одещині після нічної атаки РФ спалахнула пожежа на енергооб'єкті
19 грудня 2025, 08:52Проїхав 9 км і врізався в дерево: на Хмельниччині чоловік викрав і розбив авто
19 грудня 2025, 08:38На Львівщині десятикласник приніс до школи пневматичний пістолет
19 грудня 2025, 08:25Трамп підписав оборонний бюджет США: $800 млн для України
19 грудня 2025, 08:03
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Всі блоги »