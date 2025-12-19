На Одещині після нічної атаки РФ спалахнула пожежа на енергооб'єкті
У ніч на 19 грудня російські війська нанесли удар по енергетичній інфраструктурі Одеської області, внаслідок чого виникла пожежа на одному з об'єктів
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Попри постійні повітряні тривоги, рятувальники оперативно загасили полум’я.
Внаслідок атаки також пошкоджено транспортну інфраструктуру, а у п'ятиповерховому житловому будинку вибито вікна.
За попередньою інформацією, постраждала одна людина.
Нагадаємо, раніше очільник одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок чергової атаки в місті пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Частина одного з густонаселених районів Одеси тимчасово залишилася без електро-, водо- та теплопостачання.
