Зеленський відреагував на фінансову підтримку ЄС: що сказав президент

Фото: з відкритих джерел

Про це він написав у Телеграм-каналі, передає RegioNews.

За словами глави держави, це значна підтримка, яка справді посилює стійкість країни.

"Важливо, що російські активи залишаються знерухомленими і що Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки. Дякую за результат і єдність. Разом ми захищаємо майбутнє нашого континенту", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі 90 мільярдів євро на період 2026-2027 років.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт про оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік із загальним фінансуванням у 901 мільярд доларів. У межах Ініціативи передбачено виділити Україні 800 млн доларів.