19 грудня
На Львівщині десятикласник приніс до школи пневматичний пістолет
02:30  19 грудня
Донька Олі Полякової вперше привезла зятя-американця в Україну
01:30  19 грудня
Стало відомо, скільки коштує реклама у Лесі Нікітюк
19 грудня 2025, 09:44

Зеленський відреагував на фінансову підтримку ЄС: що сказав президент

19 грудня 2025, 09:44
Фото: з відкритих джерел
Президент Володимир Зеленський висловив вдячність лідерам Європейського Союзу за рішення щодо фінансової підтримки України

Про це він написав у Телеграм-каналі, передає RegioNews.

За словами глави держави, це значна підтримка, яка справді посилює стійкість країни.

"Важливо, що російські активи залишаються знерухомленими і що Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки. Дякую за результат і єдність. Разом ми захищаємо майбутнє нашого континенту", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі 90 мільярдів євро на період 2026-2027 років.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт про оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік із загальним фінансуванням у 901 мільярд доларів. У межах Ініціативи передбачено виділити Україні 800 млн доларів.

Україна війна ЄС підтримка финансирование Зеленський Володимир гроші
17 грудня 2025
07 серпня 2025
