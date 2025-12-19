08:25  19 грудня
19 грудня 2025, 08:03

Трамп підписав оборонний бюджет США: $800 млн для України

19 грудня 2025, 08:03
Ілюстративне фото: Нацполіція
Президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт про оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік із загальним фінансуванням у 901 мільярд доларів

Про це повідомляє пресслужба Білого дому, передає RegioNews.

Закон регламентує фінансування програм Міністерства оборони, військового будівництва, а також заходів національної безпеки, які координуються Міністерством енергетики та Державним департаментом США.

Окрім цього, документ передбачає заходи щодо покращення добробуту військовослужбовців та визначає нові повноваження для впровадження змін у сфері національної та міжнародної безпеки, торгівлі й судової системи.

Важливою частиною закону є підтримка України: у межах Ініціативи допомоги у сфері безпеки передбачено виділення 800 млн доларів – по 400 млн доларів на 2026 та 2027 роки – на закупівлю американського озброєння для Збройних сил України.

Нагадаємо, 10 грудня Палата представників Конгресу США схвалила компромісну версію Закону про національну оборону на 2026 фінансовий рік.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати "більше не фінансують" війну між Україною та РФ, натомість вважають, що фінансовий тягар на себе мають взяти союзники.

