08:25  19 грудня
На Львівщині десятикласник приніс до школи пневматичний пістолет
02:30  19 грудня
Донька Олі Полякової вперше привезла зятя-американця в Україну
01:30  19 грудня
Стало відомо, скільки коштує реклама у Лесі Нікітюк
UA | RU
UA | RU
19 грудня 2025, 09:58

Смертельна ДТП на Запоріжжі: загинули дві жінки, дитина та чоловік у лікарні

19 грудня 2025, 09:58
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Запорізькому районі поблизу села Люцерна сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Загинули двоє жінок, травмовані чоловік і дитина

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія трапилася у четвер, 18 грудня.

За попередніми даними, внаслідок зіткнення автомобілів водійка та пасажирка ВАЗу загинули на місці. Малолітню дитину, яка перебувала в салоні, госпіталізували з травмами. Водія кросовера "Honda" також доправили до лікарні.

Правоохоронці встановлюють обставини і причини аварії.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом ДТП.

Нагадаємо, на Львівщині автомобіль Audi А4 врізався у вантажівку. Внаслідок ДТП водій легковика та його пасажир, 18-річний житель отримали травми. Їх госпіталізували.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запорізька область ДТП ПДР смертельна ДТП загиблі дитина чоловік лікарня
Смертельна ДТП на Львівщині: мінівен зіткнувся з мікроавтобусом
18 грудня 2025, 09:48
На Черкащині легковик врізався в дерево: водій загинув, пасажира госпіталізували
18 грудня 2025, 08:14
Потрійна ДТП на Рівненщині: п'яний водій влаштував "перегони"
17 грудня 2025, 21:35
Всі новини »
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
Харківщина під вогнем: одна людина загинула, семеро постраждали
19 грудня 2025, 10:46
Гроші для України в ЄС знайшли, але осад залишився
19 грудня 2025, 10:25
Зеленський відреагував на фінансову підтримку ЄС: що сказав президент
19 грудня 2025, 09:44
Фейковий поліцейський із соцмереж: киянина оштрафували на 34 000 грн
19 грудня 2025, 09:26
Понад 160 російських БпЛА атакували Україну: є влучання на 23 локаціях
19 грудня 2025, 09:10
На Одещині після нічної атаки РФ спалахнула пожежа на енергооб'єкті
19 грудня 2025, 08:52
Проїхав 9 км і врізався в дерево: на Хмельниччині чоловік викрав і розбив авто
19 грудня 2025, 08:38
На Львівщині десятикласник приніс до школи пневматичний пістолет
19 грудня 2025, 08:25
Трамп підписав оборонний бюджет США: $800 млн для України
19 грудня 2025, 08:03
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Всі публікації »
Сергій Фурса
Марія Берлінська
Юрій Касьянов
Всі блоги »