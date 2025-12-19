Смертельна ДТП на Запоріжжі: загинули дві жінки, дитина та чоловік у лікарні

Фото: Національна поліція

У Запорізькому районі поблизу села Люцерна сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Загинули двоє жінок, травмовані чоловік і дитина

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія трапилася у четвер, 18 грудня.

За попередніми даними, внаслідок зіткнення автомобілів водійка та пасажирка ВАЗу загинули на місці. Малолітню дитину, яка перебувала в салоні, госпіталізували з травмами. Водія кросовера "Honda" також доправили до лікарні.

Правоохоронці встановлюють обставини і причини аварії.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом ДТП.

