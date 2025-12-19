08:25  19 грудня
На Львівщині десятикласник приніс до школи пневматичний пістолет
02:30  19 грудня
Донька Олі Полякової вперше привезла зятя-американця в Україну
01:30  19 грудня
Стало відомо, скільки коштує реклама у Лесі Нікітюк
19 грудня 2025, 09:10

Понад 160 російських БпЛА атакували Україну: є влучання на 23 локаціях

19 грудня 2025, 09:10
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 19 грудня (з 18:30 18 грудня) росіяни запустили по Україні близько 160 ударних безпілотних літальних апаратів

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряна оборона збила або подавила 108 ворожих БпЛА на півдні та сході країни.

Влучання зафіксовано 47 ударних БпЛА на 23 локаціях.

Нагадаємо, в ніч на 19 грудня російські війська нанесли удар по енергетичній інфраструктурі Одеської області, внаслідок чого виникла пожежа на одному з об'єктів. Окрім того, внаслідок атаки також пошкоджено транспортну інфраструктуру, а у п'ятиповерховому житловому будинку вибито вікна.

Ворожий удар по Одесі: частина міста залишилася без світла, тепла та води
19 грудня 2025, 07:05
У мережі показали момент прильоту "Шахеда" по мосту на Одещині
18 грудня 2025, 17:52
Після атак РФ на Одещині без світла залишаються 12 тисяч споживачів
18 грудня 2025, 12:38
Фейковий поліцейський із соцмереж: киянина оштрафували на 34 000 грн
19 грудня 2025, 09:26
На Одещині після нічної атаки РФ спалахнула пожежа на енергооб'єкті
19 грудня 2025, 08:52
Проїхав 9 км і врізався в дерево: на Хмельниччині чоловік викрав і розбив авто
19 грудня 2025, 08:38
На Львівщині десятикласник приніс до школи пневматичний пістолет
19 грудня 2025, 08:25
Трамп підписав оборонний бюджет США: $800 млн для України
19 грудня 2025, 08:03
1220 загиблих і сотні одиниць техніки: Генштаб про втрати окупантів
19 грудня 2025, 07:45
Лідери ЄС домовилися надати Україні 90 млрд євро
19 грудня 2025, 07:24
Ворожий удар по Одесі: частина міста залишилася без світла, тепла та води
19 грудня 2025, 07:05
Донька Олі Полякової вперше привезла зятя-американця в Україну
19 грудня 2025, 02:30
