Понад 160 російських БпЛА атакували Україну: є влучання на 23 локаціях

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 19 грудня (з 18:30 18 грудня) росіяни запустили по Україні близько 160 ударних безпілотних літальних апаратів

Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряна оборона збила або подавила 108 ворожих БпЛА на півдні та сході країни.

Влучання зафіксовано 47 ударних БпЛА на 23 локаціях.

Нагадаємо, в ніч на 19 грудня російські війська нанесли удар по енергетичній інфраструктурі Одеської області, внаслідок чого виникла пожежа на одному з об'єктів. Окрім того, внаслідок атаки також пошкоджено транспортну інфраструктуру, а у п'ятиповерховому житловому будинку вибито вікна.