1220 загиблих і сотні одиниць техніки: Генштаб про втрати окупантів
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1220 окупантів та 141 одиницю техніки. Зокрема, один танк, 10 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, а також 111 одиниць автомобільної техніки, включаючи автоцистерни
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.12.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, українські військові продовжують активні операції на сході країни. Завдяки пошуково-ударним діям Сил оборони вдалося відкинути російські війська від Куп’янська. На цей момент під контроль ЗСУ перейшли майже 90% території міста.
Прикордонники показали, як знищують росіян на Покровському напрямкуВсі новини »
18 грудня 2025, 23:25Дрони СБУ вразили на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларів
18 грудня 2025, 13:44
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
Фейковий поліцейський із соцмереж: киянина оштрафували на 34 000 грн
19 грудня 2025, 09:26Понад 160 російських БпЛА атакували Україну: є влучання на 23 локаціях
19 грудня 2025, 09:10На Одещині після нічної атаки РФ спалахнула пожежа на енергооб'єкті
19 грудня 2025, 08:52Проїхав 9 км і врізався в дерево: на Хмельниччині чоловік викрав і розбив авто
19 грудня 2025, 08:38На Львівщині десятикласник приніс до школи пневматичний пістолет
19 грудня 2025, 08:25Трамп підписав оборонний бюджет США: $800 млн для України
19 грудня 2025, 08:03Лідери ЄС домовилися надати Україні 90 млрд євро
19 грудня 2025, 07:24Ворожий удар по Одесі: частина міста залишилася без світла, тепла та води
19 грудня 2025, 07:05Донька Олі Полякової вперше привезла зятя-американця в Україну
19 грудня 2025, 02:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Всі блоги »